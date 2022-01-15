Japonlardan Çiftlikköy’e 2 milyonluk hibe kurtarma aracı

Çiftlikköy Belediyesi’nin Japonya’nın hibe desteği ile aldığı son model arama kurtarma aracı, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar tarafından teslim alındı.

Çiftlikköy Belediyesi’nin Japonya Büyükelçiliği’nin açtığı ‘Yerel Hibelere Destek Programı’na başvurusu 730 başvuru arasından ilk 10’a girerek kabul edilmişti. Detaylı değerlendirme sürecinin ardından Ankara’dan Çiftlikköy Belediyesi ekibi tarafından teslim alınan 2 milyon lira değerindeki ‘Afet ve Acil Durumlar İçin Arama Kurtarma Aracı’, Çiftlikköy’e getirilerek İtfaiye Müdürlüğü bünyesine katıldı.

Aracın teslim alınmasının ardından konuşan Silpagar, “Belediyemiz Proje Birimi’nin Çiftlikköy’de arama kurtarma aracının sağlanması projesi ile, Japon halkından Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğun ve işbirliğinin sembolü olarak sağlanan hibe aracımızı teslim aldık. Buradan Çiftlikköy Halkına, Japonya Büyükelçiliğine ve tüm çalışanlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projemizle Çiftlikköy araç filomuza bir araç daha kattık. İnşallah daha da büyüteceğiz” diye konuştu.

Çiftlikköy Belediyesi’nin Araç Filosuna katılan son teknoloji ile donatılmış, afet ve acil durumlarda kullanılacak arama ve kurtarma aracının içinde; jeneratör, hidrolik kesme ayırma seti, benzinli hidrolik güç ünitesi, hidrolik silindir, mini kesici, destek takoz seti, kaldırma yastıkları seti, beton kesme motoru, holigan seti, teleskopik merdiven, temiz hava solunum seti, kırıcı hilti, paraşüt tipi emniyet kemeri, geri sarımlı düşüş durdurucu, anti panik sistemi, ip halat tutucu, kurtarma üçgeni, tahkimat seti, duman tahliye aspiratörü, sedye, arama kurtarma kıyafet seti yer alıyor. Araç Çiftlikköy’de trafik kazalarının yanı sıra doğal afetlere müdahale etmek için kullanılacak.