İtfaiye kurtardı, jandarma gözaltına aldı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde silahla yaralama olayına karışan zanlı, jandarmadan kaçarken 3 metre yükseklikten atladığı çalılık alanda sıkıştı. Zanlı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Ocak 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Kılıç köyü bölgesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, durumundan şüphelendikleri bir şahsın kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bu sırada jandarma personelinin kendisine yöneldiğini gören şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. Zanlı, ’dur’ ihtarına uymayarak yaklaşık üç metre yükseklikten atlayarak, çalılıklar arasına sıkıştı. Zanlıya ulaşamayan jandarma, Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla önce kurtarılan zanlı, sonrasında ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma kimlik kontrolünde, zanlının Kılıç köyünde 8 Ocak 2023 tarihinde husumetli olduğu M.Y.’yi tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kaçan B.Ü. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.