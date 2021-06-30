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İtfaiye birlikleri uyum içinde çalışıyor

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, YALKİM OSB İtfaiye Birimini ziyaret etti.

YALOVA 30.06.2021, 13:02
İtfaiye birlikleri uyum içinde çalışıyor

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, YALKİM OSB İtfaiye Birimini ziyaret etti.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, Çiftlikköy ilçesinin Taşköprü beldesinde kurulan bulunan YALKİM OSB (Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) İtfaiye Birimini ziyaret etti. AFAD ile Yalova’daki itfaiye teşkilatlarıyla sürekli iletişim ve koordine içerisinde olduklarını ifade eden Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Teşkilatlarımız arasındaki bu koordine ilimiz açısından oldukça önemlidir” dedi.

YALKİM OSB İtfaiye Amiri Şenol Özler ve personeliyle bir araya gelen Çavuşoğlu, araç-gereç, ekipman ile kimyasal olaylara müdahale konularında fikir alışverişinde bulundu. YALKİM OSB’de göreve yeni başlayan meslektaşlarını kutlayan Çavuşoğlu, “İtfaiye Amirimiz Şenol Özler ve personeline misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.
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