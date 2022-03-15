İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılı Altınova’da kutlandı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümünü Altınova Tavşanlı Şehitlik Ortaokulu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Etkinlikte, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve tüm istiklal kahramanları rahmetle anıldı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümünü Tavşanlı Şehitlik Ortaokulu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Etkinlikte, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve tüm istiklal kahramanları rahmetle anıldı.

Tavşanlı Şehitlik Ortaokulu Toplantı Salonu’ndaki programda duygulu anlar yaşandı. Törene; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutan Temsilcisi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, dire amirleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemine dair konuşmalar ve piyes oyunu, şiirlerin okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.