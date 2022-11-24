İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Yalova Altınova’da toplandı

İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Olağan Meclis Toplantısı, Yalova Altınova Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ilçe hakkında katılımcılara bilgi verdi. Altınova’nın ciddi bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Oral, birliğe üye belediye belediye başkanlarını ağılamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Birlik ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise amaçlarının sosyal, kültürel, turizm ve kırsal kalkınma faaliyetlerini yürütmek olduğunu söyledi. Tüm üye ilçelerin yılın 4 mevsimdeki turizm potansiyellerini ortaya çıkarmak için çalışma yürütüldüğü söyledi. Kaya, belediyelerin projelerine destek vereceklerini kaydetti.

Vali Muammer Erol ise birliğe çalışmalarında başarılar dileyerek, “Belediyelerimiz İnşallah el birliği ettiği ve gönül birliğiyle de desteklendiğinde göğsümüzü kabartacak, el ele tutuşulduğunda önemli işlere imza atacağına inanıyoruz” dedi.

Toplantı ardından meclis gündem maddeleri görüşüldü.

İlçeyi gezdiler

Başkan Oral, meclis toplantısına katılan ilçe belediyelerinin başkanlarını Altınova’yı gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, Deniz Feneri, Hersek Sahili, Altınova Tersane Bölgesi, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi gezen başkanlar ilçedeki çalışmaları inceledi.

Toplantıya Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’in yanı sıra Ankara Ayaş, Bilecik Bayırköy, Dodurga, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Bolu Gerede, Göynük, Karacasu, Kıbrıscık, Mudurnu, Seben, Bursa İznik, Düzce Akçakoca, Eskişehir İnönü, Karabük Safranbolu, Sakarya Akyazı, Geyve, Karapürçek, Sapanca, Taraklı ilçelerinin Belediye Başkanları Meclis Üyelerinin hazır katıldı.