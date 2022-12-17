İncesaz, Yalova’da kulakların pasını sildi

Yalova Belediyesi Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri çerçevesinde kendilerine özgü müzik tarzlarıyla tanınan İncesaz grubu konser verdi.

“Baba Evi”, “Deli Yürek”, “İkinci Bahar” ve “Ekmek Teknesi” gibi unutulmaz dizilerin nahif müziklerini hatıralara kazıyan İncesaz, Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Yalovalılara muhteşem bir gece yaşattı. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk’un da dinlediği konser büyük alkış aldı.

İncesaz grubunda tamburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, klasik kemençede Emre Erdal, vurmalı çalgılarda Türker Çolak, kontrbasta Volkan Hürsever, gitarda Cengiz Onural yer alırken, solistliği Ezgi Köker Aldemir ve Bora Ebeoğlu üstlendi.

25 yıla 10 albüm, sayısız konser ve dizi film müzikleri sığdıran İncesaz’a Başkan Vekili Tutuk tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu, Aralık ayında gençlik buluşmaları, çocuk oyunları, anma programları ve birçok etkinlikle devam ediyor.