İl Özel İdaresi’nin 2023 yılı tahmini bütçesi 165 milyon TL oldu

Yalova İl Genel Meclisi’nde İl Özel İdaresi’nin 2023 yılı tahmini bütçesi 165 milyon lira olarak belirlendi.

İl Genel Meclisi, Kasım ayı olağan toplantılarını tamamladı. 13’üncü birleşimde meclis gündemine, İl Özel İdaresi’nin 2023 yılı tahmini bütçesi geldi. İl Özel İdaresi’nin 2023 yılı için belirlene 165 milyon TL’lik tahmini bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

‘Yatırıma çok ciddi bir kaynak ayırdık’..

Bütçe görüşmesiyle ilgili konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova’nın köylerinin yatırımlarla büyüdüğünü belirterek, “Meclis olarak 2023 yılı bütçe görüşmelerimizi tamamladık. 2023 bütçesini 165 milyon TL olarak belirledik ve yatırıma çok ciddi bir kaynak ayırdık. Yalova’mıza ve İl Özel İdaremize hayırlı olsun. Bu vesileyle Yalova İl Genel Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Laboratuvarı’nın İl Özel İdaresi tarafından yapılması kararı da alındı.