Hersek plajına kirlilik izleme programı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ EKİPLERİ, ALTINOVA HERSEK PLAJI’NDA 100 METRELİK SAHİL ÇİZGİSİ BOYUNCA 2,5 SANTİMETREDEN DAHA BÜYÜK OLAN ATIKLARI TOPLANARAK, AYRIŞTIRDI. (MEHMET MERCAN/YALOVA-İHA)
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ekipleri, Altınova Hersek plajında 100 metrelik sahil çizgisi boyunca 2,5 santimetreden daha büyük olan atıkları toplayarak ayrıştırdı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin koordinasyonunu ve yürütücülüğünü yaptığı, ‘Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı’ kapsamında sahilde çöp toplama ve ayrıştırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen, ‘Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı’ kapsamında Yalova ilinde pilot bölge seçilen Hersek sahilinde 100 metrelik sahil çizgisi boyunca 2,5 santimetreden daha büyük olan atıkları toplanarak, ayrıştırdı.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Ekipleri tarafından yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Çevre Mühendisi Çağrı Gürol, “Sahilimizde ayrıştırılan deniz çöpleri, ‘DSÇD Denizel Atıklar Değerlendirme Çalışma Grubu’ tarafından oluşturulmuş atık sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılmıştır.
Plajın karakteristik özelliklerinin tespiti amacı ile örnekleme öncesi gerekli ölçümler, işaretlemeler, GPS nokta kayıtları ve bölgedeki muhtemel kirletici kaynaklarının gözlemi ile kaydı, ‘Atık İzleme Bölgesi Bilgi Formu’ üzerine yapılmıştır. Toplanan çöpler tasnif edildikten sonra laboratuvarda tartılmış ve fotoğrafları çekilmiştir” dedi.
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