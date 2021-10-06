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Hersek Lagününe hayran kaldılar

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova İl Genel Meclisi üyelerini Hersek Lagününde ağırladı.

YALOVA 06.10.2021, 10:40
Hersek Lagününe hayran kaldılar

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova İl Genel Meclisi üyelerini Hersek Lagününde ağırladı.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova İl Genel Meclisi Başkana Hasan Soygüzel, Yalova İl Özel İdare Genel Sekreteri Selim Karahan ve Yalova İl Genel Meclisi üyelerini Hersek Lagününde ağırladı. Başkan Oral, İl Genel Meclisi üyeleri ile Altınova’nın önemli markası Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinin kafe, restoran bölümü olan Coffee Chefs Lounge’da ağırladı. Kahvaltının ardından Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezerek bilgi alan misafirler, ardından Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezini gezdiler. Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi’ni de gezen Yalova İl Genel Meclis üyelerine Başkan Oral, Hersek Bölgesinin önemiyle ilgili bilgiler verdi.

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