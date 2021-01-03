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Hersek Lagünü’ne ’Erişilebilirlik Belgesi’ verildi
Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Yalova Altınova Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Alanına ’Erişilebilirlik Belgesi’ verildi.
YALOVA 03.01.2021, 10:00
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Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Yalova Altınova Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Alanına ’Erişilebilirlik Belgesi’ verildi.Yalova Erişilebilirlik Komisyonu, 2020 yılı denetimlerini tamamlayarak yapılan inceleme sonucu Altınova Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Alanı ‘Erişilebilirlik Belgesi’ alması komisyon üyeleri tarafından uygun görüldü. 2020 yılının son Erişilebilirlik Belgesi, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Alğan’a; Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile Erişilebilirlik Komisyon üyelerinin katılımı ile Altınova Hersek Kuş Gözlem Alanı için hazırlanan ’Erişilebilirlik Belgesi’ verildi.
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