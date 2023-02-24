Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "kuş oteli" olarak bilinen 152 hektarlık Hersek Lagünü’nde renkli görüntüler oluşuyor.

İnşası esnasında Osmangazi Köprüsü’ne kavis verdiren ve son sayımlara göre 250 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, bu yıl rekor sayıda flamingoyu ağırlayacak.

"Çok değerli bir sulak alan"

Bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla "kuş oteli" olarak da adlandırılan ve Cumhurbaşkanı kararı ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak da tescil edilen Hersek Lagünü’nde 2004’te 104 olan kuş türü, bugün itibarıyla 250’ye ulaştı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Lagünü’nün flamingolarla birlikte kendileri için çok değerli bir sulak alan olduğunu söyledi.

"Tatillerini yapıp gidiyorlar"

Başkan Oral, lagünün kuşların göç yolu üzerinde bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Konaklıyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve sonuçta dinlenip, ondan sonra da nereye gitmek istiyorlarsa oraya gidiyorlar. Dolayısıyla Hersek Lagünü’ne ’kuş oteli’ diyoruz. Tatillerini yapıp gidiyorlar. Bu sene rekor sayıda flamingomuz var. Bu bölgenin en fazla flamingo popülasyonuna sahibiz. Bunun yanında çok kıymetli 20 tür kuşumuz, ekstradan buraya, sulak alana değer katan kuş türlerimiz var. Toplamda da şu ana kadar 250 kuş türü tespit edildi."

Oral, 2004 yılında lagündeki avcılığı yasaklamalarının ardından kuş sayısının artmaya başladığını vurgulayarak, "O zaman ilk yaptığımız sayımlarda 104 türümüz vardı, şimdi 250’ye çıktı" dedi.