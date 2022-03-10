Hersek Lagünü öğrencilerin ilgi odağı oldu

Yalova Prof. Dr. Halil İnalcık Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, Altınova Hersek Lagününe hayran kaldı.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Altınova Belediyesi Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni ziyaret eden lise öğrencileri, gördükleri karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Öğrencilere, Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ve Altınova Belediyesi Hersek Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Görevlisi Alihan Sevinç tarafından Hersek Bölgesiyle ilgili bilgiler verildi.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi’ne hayran kalan öğrenciler, Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu’nu da alarak oldukça keyifli bir gün geçirdi.