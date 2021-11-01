Hersek Lagünü, gezginlerin uğrak yeri oldu

Marmara Denizi’nin kıyısındaki 236 kuş türüne ev sahipliği yapan Altınova Hersek Lagünü, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Sakarya Güzel Sanatlar Derneği, Deli Dumrul Gönüllüler Derneği ve Emekli Gezginler Kulübü üyeleri, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni ziyaret ettiler. Hersek lagününe hayran kalan dernek üyeleri ve gezginler, Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu’nu da alarak oldukça keyifli bir gün geçirdiler.