Hastane personeline yangın eğitimi

Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nce, Altınova İlçe Devlet Hastanesi personeline, uygulamalı ve teori eğitimler verildi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nce; Altınova İlçe Devlet Hastanesi personeline teorik ve uygulamalı olarak yangın söndürme, yangın söndürme cihazı (KKT) kullanma ve ilk müdahale eğitimi verildi.

Altınova İtfaiye Amirliği, kurumlara yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nce, ilçedeki kurum ve kuruluşlara teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verilmeye devam ediyor.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğince eğitimi çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Eğitimlerde; yangın önleyici, koruyucu tedbirlerin nasıl alındığı, itfaiye olayı ihbarının verilmesi, yangınlara ilk müdahale, yangın sınıflarına göre müdahale şekilleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında bilgiler veriyoruz. Eğitimlerdeki amacımız; Kurum, kuruluşların ve vatandaşlarımızın alacağı önlemlerle can ve mal kaybını en aza indirmek, hasarları azaltmak, ev, araç, yangınlarına ilk müdahale ve doğru ihbar ve müdahale ile can ve mal kaybını en aza indirmek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak” diye konuştu.