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Halk Kütüphanesi ilaçlandı

YALOVA ALTINOVA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ, ALTINOVA BELEDİYESİ GARAJ AMİRLİĞİ TEMİZLİK BİRİMİ EKİPLERİ TARAFINDAN İLAÇLANIP DEZENFEKTE EDİLEREK HİZMETE AÇILDI. (MEHMET MERCAN/YALOVA-İHA)

Halk Kütüphanesi ilaçlandı

YALOVA ALTINOVA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ, ALTINOVA BELEDİYESİ GARAJ AMİRLİĞİ TEMİZLİK BİRİMİ EKİPLERİ TARAFINDAN İLAÇLANIP DEZENFEKTE EDİLEREK HİZMETE AÇILDI. (MEHMET MERCAN/YALOVA-İHA)

08 Haziran 2020 Pazartesi 08:56
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Halk Kütüphanesi ilaçlandı

Yalova Altınova İlçe Halk Kütüphanesi, Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından ilaçlanıp dezenfekte edilerek hizmete açıldı.

Altınova Belediyesi, COVID-19 salgınına karşı ilçe genelinde uyguladığı tedbirleri yürütmeye devam ediyor. Ekipler son olarak; Altınova İlçe Halk Kütüphanesi binasını ve çevresini ilaçladılar.

Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik İşleri Sorumlusu Semih Sesli, salgın hastalığa karşı ilçe genelinde gerekli önlemlerin alınmaya devam edildiğini söyledi. Sesli, ilçe kütüphanesinin dezenfekte edilerek, hizmete girdiğini belirterek, “Ancak okurların; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirmesi gerekmektedir” dedi.

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