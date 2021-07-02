banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!

Geleceğin yıldızları yetişecek

Yalova’nın Altınova Belediyesi tarafından futbol kursu açıldı.

YALOVA 02.07.2021, 12:11
Geleceğin yıldızları yetişecek

Yalova’nın Altınova Belediyesi tarafından futbol kursu açıldı.

Yaz Spor Okuluna katılan öğrencilere malzemeleri Altınova Belediyesi Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumunda düzenlenen törenle verildi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, futbol kursuna katılan genç sporculara forma, ayakkabı ve spor çantası hediye etti. Metin Oral, “Geleceğin yıldızlarının yetişeceği, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor alışkanlığı edinmesinde büyük katkısı olan Yaz Okulunda futbol kursumuz başladı. Çocuklarımıza spor disiplini ve eğitimini kazandırmak ve düzenli spor yapmalarını sağlamak arzusundayız. Geleneksel hâle getirilen yaz spor okullarının bu yıl 14’üncüsünü açıyoruz. 2019 ve 2020 yıllarında salgından dolayı kurslarımızı açamamıştık. Yaz okullarımıza ilginin her geçen yıl daha da artması bizleri oldukça memnun ediyor” diye konuştu.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493