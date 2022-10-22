Gazeteci adayları sordu, Başkan Oral cevapladı

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret ederek, okula ait Yalova Genç Gündem Gazetesi ve internet sitesi için röportaj yaptılar.

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret ederek, okula ait Yalova Güncel Gazetesi ve yalovaguncel.com haber sitesi için röportaj yaptılar. Başkan Oral, genç gazetecilerin sorularını samimiyetle cevapladı.

Yalova Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri beraberlerinde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Gökkaya, Gazetecilik Bölümü Alan Şefi Saynur Özkafa, Usta Öğretici Sezgin Altınel ile birlikte Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret ettiler.

Gazetecilik Bölümü öğrencileri Doruk Mot, Sabri Can Kılıç, Ayvaz Osmanoğlu ve Sıla Ergin, Başkan Oral ile Türkiye genelinde yayın yapan okul gazeteleri için röportaj yaptılar. Belediye çalışmaları yanı sıra özel hayatıyla ilgili de soruları samimiyetle cevaplandıran Başkan Oral, okul yöneticileri ile öğrencileri büyük bir başarıyla çıkardıkları gazeteleri nedeniyle kendilerini tebrik etti.

Genç gazetecilerin Başkan Oral ile yaptığı röportaj okulun haber sitesi http://yalovagencgundem.com/ ‘da yayına girdi.