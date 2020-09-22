Fransızlara rüzgar türbini destek gemisi
YALOVA ALTINOVA TERSANELER BÖLGESİNDE BULUNAN CEMRE TERSANESİ FRANSIZ LOUİS DREYFUS ARMATEURS FİRMASI İÇİN İNŞA ETTİĞİ WİND OF HOPE ADLI RÜZGAR TÜRBİNİ DESTEK GEMİSİNİ DENİZE İNDİRDİ.
Yalova Altınova Tersaneler Bölgesinde bulunan özel bir tersane Fransız Louis Dreyfus Armateurs firması için inşa ettiği Wind of Hope adlı rüzgar türbini destek gemisini denize indirdi.
Türk tersaneleri dünyanın birçok ülkesinden alınan siparişleri bir bir inşa ederek teslim etmeyi sürdürüyorlar. Bu kapsamda Yalova Altınova Tersaneler Bölgesinde bulunan özel bir tersane Fransız Louis Dreyfus Armateurs firması için üretilen Wind of Change adlı rüzgar türbini destek gemisinin ikizi olan NB0067 Wind of Hope adlı gemiyi de düzenlenen törenle denize indirdi. 83 metre uzunluğa ve 19.4 metre genişliğe sahip gemi 1.625 deatweight ağırlığında. 90 personel taşıma kapasitesine sahip gemi 12.50 knots hızına kadar çıkabiliyor.
Geminin denize indirme törenine Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek, Louis Dreyfus Armateurs firması yetkilileri katıldı. Denize indirilen Wind of Hope adlı gemi hazırlıkların tamamlanması sonrasında Fransa’ya götürülerek iç donanımları da burada yerleştirilecek.
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