banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
'Yorumunuzu silerseniz size para vereceğiz!'
'Yorumunuzu silerseniz size para vereceğiz!'

Festivale katkıda bulunanlara plaket

Yalova’nın Altınova Belediyesi, 14. Kültür Festivali kapsamında kurulan yöresel çadırlarda görev alan vatandaşlara plaket verdi.

YALOVA 10.08.2021, 13:19
Festivale katkıda bulunanlara plaket

Yalova’nın Altınova Belediyesi, 14. Kültür Festivali kapsamında kurulan yöresel çadırlarda görev alan vatandaşlara plaket verdi.

Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 14. Kültür Festivali kapsamında kurulan yöresel çadırlarda görevli vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Kahvaltının ardından vatandaşlara teşekkür plaketi veren Başkan Metin Oral, “Birlikteliğimiz daim olsun” dedi.

Hersek lagünü kıyısındaki kahvaltı sonrası Başkan Oral, çadır sorumlularına teşekkür plaketi verdi. Kahvaltının ardından çadır sorumluları, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
Yorumlar (0)
28°
açık