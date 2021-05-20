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Esnafa COVID-19 denetimi

Yalova Altınova Kaymakamlığı tarafından kurulan Denetleme Komisyonu, ilçedeki market, berber, tatlıcı ve lokantalarda denetimlerde bulundu. Komisyon, denetlenen esnafla kontrol formu doldurdu.

YALOVA 20.05.2021, 11:37
Esnafa COVID-19 denetimi

Yalova Altınova Kaymakamlığı tarafından kurulan Denetleme Komisyonu, ilçedeki market, berber, tatlıcı ve lokantalarda denetimlerde bulundu. Komisyon, denetlenen esnafla kontrol formu doldurdu.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Komiseri İlker Gülbahar, Altınova İlçe Emniyet Amirliği’nden polis memuru Recai Ot ve Altınova İlçe Tarım Müdürlüğü’nden Muharrem Kutay’dan oluşan komisyon, ilçedeki market, berber, tatlıcı ve lokantalarda denetimlerde bulundu. Komisyon, denetlenen esnafla kontrol formu doldurdu. Komisyon üyeleri, vatandaşlardan sosyal mesafenin korunmasını, maske kullanılmasını ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.
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