Esenköy’de vatandaşlar Sahil Güvenlik teknesi gezdi

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait tekne 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle vatandaşların ziyaretine açıldı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde vatandaşların ziyaretine açılan tekne hakkında yetkililer vatandaşları bilgilendirdi. Zafer Bayramı’nda Esenköy Balıkçı Barınağı’na demirleyen tekneyi gezen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri ayrıca yaptıkları görevler hakkında da ziyaretçilere bilgilendirmede bulundu.