Esenköy’de jandarmadan kan bağışı kampanyasına tam destek

Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı personeli beldede düzenlenen kan bağışı kampanyasına tam destek verdi.

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde Yalova İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı karakol personeli Kızılay Kan Merkezi’ne ait kan bağışı otobüsünde düzenlenen kampanyaya tam kadro katıldı. Belde merkezinde kapılarını bağışçılara açan Kızılay’ın etkinliğine jandarmanın yanı sıra Esenköy Belediyesi personeli ve vatandaşlar da kan vererek destek oldu.