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Esenköy’de Cumhur İttifakı istişare toplantısı yaptı

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde AK Parti ve MHP belde teşkilatları istişare toplantısı gerçekleştirdi.

YALOVA 07.10.2022, 13:24
Esenköy’de Cumhur İttifakı istişare toplantısı yaptı

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde AK Parti ve MHP belde teşkilatları istişare toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Belde Başkanı Mehmet Kaptan ve yönetimi MHP Belde Teşkilatı’nı ziyaret etti. Her iki partinin belde teşkilat yönetimlerinin hazır bulunduğu ziyarette istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda beldede Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

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