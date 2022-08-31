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Esenköy’de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Toplu Sünnet Şöleni etkinliği
Esenköy Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Mehteran konseri ve Toplu Sünnet Şöleni gerçekleştirildi.
YALOVA 31.08.2022, 14:13
Esenköy Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Mehteran konseri ve Toplu Sünnet Şöleni gerçekleştirildi.
Belediye binasının önünden başlayan Mehteran yürüyüşüne halkın ilgisi büyük oldu. Belediye Başkanı Mehmet Temel de burada halk ile bir araya geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde devam eden yürüyüş sahil boyunda devam etti.
Mehter Takımı ardından Tarihi Esenköy Meydanında konser verdi.
Etkinlikte Kuran-ı Kerim ve ilahiler de okutuldu. Vatandaşlara ayrıca etli pilav ve aşure dağıtıldı. Öte yandan gecedeki Toplu Sünnet Şöleni’ni çerçevesinde 17 çocuğun sünneti yapıldı
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