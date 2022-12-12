Engelliler için bir yılda 45 bin adet mavi kapak topladılar

Yalova Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, engelli vatandaşlar için bir yılda 45 bin mavi kapak toplayarak örnek bir çalışma gerçekleştirdi.

Yalova Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 2022 yılı içerinde topladıkları 136 kilo toplam 45 bin adet mavi kapağı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne teslim edildi. Dernek Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi adına engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye verecek.

Yalova Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Bozok; öğrencilerin çok önemli ve anlamlı bir çalışmaya imza attığını ifade ederek, “Dünya Engelliler Günü sebebiyle, öğrencilerimize farkındalık oluşturmak amacıyla, engelli bireylere için, öğretmen, veli ve öğrencilerimiz tarafından 2022 yılında ’Mavi Kapak Toplama Kampanyası’nda: 136 kilo toplam 45 bin adet mavi kapak toplayarak taçlandırdık. Toplamış olduğunuz, Mavi Kapakları, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine ulaştırdık. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine tarafından; Okulumuz adına, Teşekkür Belgesi verildi. Verilen belgeyi onlar adına aldık. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.