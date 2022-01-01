Emekli olan Yalova İl Müftüsü Çıkrık’a veda

Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık’ın emekli olması sebebiyle vefa ve veda gecesi düzenlendi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’in de katıldığı vefa ve veda gecesinde konuşan Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, "Değerli müftümüz, İslam davasına vakfetmiş, dini ve hayri hizmetlerin toplumun her kesimine ulaşması için çok büyük fedakârlıklar göstermiştir. Kendisi, görev yapmış olduğu yerlerde camiler, mescitler, Kur’an kursları, müftülük hizmet binaları ve gençlik merkezleri gibi adeta o şehre önemli eserler kazandırmıştır. İnşaatla beraber irşat hizmetlerini de hiçbir zaman aksatmamış, bir gönül insanı, dava adamı olan Çıkrık’a bundan sonraki hayatında sevdikleriyle birlikte sağlık ve afiyet içinde hayırlı ömürler dilerim” dedi.

Programın sonunda İl Müftüsü Çıkrık’a çeşitli hediyeler takdim edildi.