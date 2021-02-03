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Dünya Sulak Alanlar Günü, Hersek Lagünü’nde kutlandı

2 Şubat Dünya Sulak Alanları Günü etkinliği pandemi kuralları ışığında Altınova’da Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi’nde kutlandı.

YALOVA 03.02.2021, 10:51
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Dünya Sulak Alanlar Günü, Hersek Lagünü’nde kutlandı

2 Şubat Dünya Sulak Alanları Günü etkinliği pandemi kuralları ışığında Altınova’da Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi’nde kutlandı.

Hersek Lagünü’nde gerçekleşen etkinliğe Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arif Laçin, Altınova İl Genel Meclis Üyeleri Ali Çorbacı ve Resul Çiftçi katıldı.

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüze buraya olan destekleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Engelliye uyumlu Türkiye’deki ilk tesis. Alanda en son da Sibirya Kazı Hersek Gölü’müzde gözlemlendi. 2017 yılından bu yana görülmüyordu. Kuş Oteli’mizden kendisi ayrıldı. Bundan sonra da inşallah yeni kuşlarımızı yeni türlerimizi burada ağırlayacağız.

2004’ten bu yana 104 türden 232 türe çıktık. Bu bizim için gölümüz için çok anlamlı. Gölümüz metrekare olarak küçük bir alan ve metrekareye düşen kuş sayısı Türkiye’deki en fazla bu göl. Dolayısıyla bu kuleye çıktığımızda gölümüzün yüzde 80’inin görebiliyoruz. Ayrıca İstanbul-Bursa ve Kocaeli’ne çok yakın konumdayız. Bu büyük bir avantaj. İnşallah burada pandemi sonrası konuklarımızı burada ağırlayacağız" dedi.

Doğa Koruma Milli Parklar Yalova İl Şube Müdürü Nevzat Alğan da, "Bu kule, bilindiği üzere erişilebilirler unvanı da aldı. Burada engelli ziyaretçilerimiz için bir sorun kalmadı. Engelli kardeşlerimiz rahatlıkla gelip burada gözlem yapabilecekler. 2004 yılına kadar burada daha önceleri av yapılıyordu. Sağ olsun Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın da girişimler ile av tamamen yasaklandı. Burası daha sonra da mahalli sulak alan özelliği kazandı. Buda bizim için çok artı bir değer. Türkiye’de 13 adet mahalli sulak alanı bulunuyor. Biri de burası. Burada 232 kuş türümüz bulunuyor. Çok dar bir alanda çok fazla kuş türünün olması bizim için çok önemli. Bu kuşların sürekli takibini yapıyoruz" diye konuştu.
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