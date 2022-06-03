DowAksa, Tarihi Fevziye Güreşleri’ne sponsor oldu

Karbon elyaf üreticisi DowAksa, bir kez daha Tarihi Fevziye Güreşleri’ne sponsor oldu. Geçtiğimiz yıl ‘Ağa’ unvanını alan DowAksa İcra Kurulu Başkanı Douglas Parks, Fevziye köyünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DowAksa, Yalova’daki spor faaliyetlerine katkı sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene Tarihi Fevziye Güreşleri’nin sponsorluğunu üstlenen şirket, organizasyona desteğini sürdürecek. DowAksa İcra Kurulu Başkanı Douglas Parks, bu yıl 115’inci kez düzenlenecek müsabakalar öncesi Fevziye köyünü ziyaret etti.

Geçen yıl ‘Tarihi Fevziye Güreşleri Ağası’ seçilen Parks, Fevziye köyü Muhtarı Necmi Yüksel’in verdiği yemekte Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, civar köylerin muhtarları Riyasettin Kızılkaya, Burhan Ertürk, Nedim Başkurt, Rahmi Çorbacı, Nebi Özdemir, Alaattin Tosun, Yaşar Yedikanat, Adem Gençtav ve il genel meclis üyeleri ile bir araya geldi. Parks, sonrasında güreşlerin yapılacağı sahayı gezerek şirketin sponsorluğundaki çalışmaların son durumu ve diğer ihtiyaçlara dair bilgi aldı.

“Yalova’nın tarihine ve kültürüne sahip çıkmak sorumluluğumuz”

Şirket olarak Yalova’ya farklı alanlarda destek olmaya öncelik verdiklerini kaydeden Parks, şunları söyledi: “Evimiz olan Yalova’nın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmayı sorumluluk kabul ediyoruz. Üretimimiz, ileri teknolojimiz, ihracatımız ve istihdamımızın yanı sıra şehrimizdeki sportif faaliyetlere de katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 115 yıllık tarihi olan Fevziye Güreşleri’nde Ağa unvanına layık bulunmak benim için gurur vericiydi. Güreşçilere şimdiden başarılar diler, etkinliğe ilgi gösteren hemşerilerimize de teşekkürlerimizi sunarız.”

Covid-19 pandemisi nedeniyle verilen bir yıllık ardından 2021’in temmuz ayında yapılan güreşlerde 7 senedir ağalığı sürdüren Orbay Tuna unvanı Douglas Parks’a devretmişti.