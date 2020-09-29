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Dolu araç camlarını tuzla buz etti

DEREKÖY’DE DE ETKİLİ OLAN DOLU MAHSULLERE DE ZARAR VERDİ

YALOVA 29.09.2020, 14:42
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Dolu araç camlarını tuzla buz etti

Yalova’nın Sugören köyünde ceviz büyüklüğüne yağan dolu, köydeki birçok aracın camlarını tuzla buz etti

Yalova’nın Sugören köyünde bir anda başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu köyde maddi hasara sebep oldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşların sokaklarda park halinde duran araçlarının camları kırıldı. Kaportalara da zarar veren dolu karşısında neye uğradığını şaşıran köylüler yaralanmamak için kendilerini köy kahvesinin içerisine attı.

Öte yandan, Çiftlikköy ilçesinde bulunan Dereköy’de de etkili olan dolu elma bahçelerindeki mahsulleri döktü. Üreticiler ise kalan ürünlerin de olası bir yağışta zarar görmesinden korktuklarını dile getirdi.

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