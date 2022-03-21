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Dalış turizminde hedef Altınova kıyı şeridi

Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Serkan Gündüz, "Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde dalış turizmine açılabilir ve bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olabilir" dedi.

YALOVA 21.03.2022, 13:49
Dalış turizminde hedef Altınova kıyı şeridi

Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Serkan Gündüz, "Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde dalış turizmine açılabilir ve bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olabilir" dedi.

23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Mustafa Rüçhan Pekcan ve öğrenciler de katıldı. 2018-2021 yılları arasında Yalova’nın Altınova ilçesindeki kıyı şeridinde yürütülen arkeolojik sualtı yüzey araştırmaları ve su altı kazıları hakkında bilgi veren Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Serkan Gündüz, “Marmara denizi, hem Karadeniz kıyısındaki medeniyetleri Ege medeniyetleri ile hem de Avrupa kıyılarındaki kentleri Asya kıyısındakiler ile buluşturmuştur. Altınova ilçesi kıyı şeridinde yürütülen arkeolojik sualtı yüzey araştırmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Altınova Belediyesi’nin destekleri ile sürdürmektedir. Projenin ilk çalışmalarına Altınova ilçesinden başlanılmasındaki sebepleri arasında, Doğu Roma İmparatorluğu’nun önemli liman şehirlerinin olduğu bilinen Helenopolis’in, Barrington Atlas’ta Limnae Antik Kenti’nin ve I. Haçlı Seferleri’nde önemli bir liman görevi gören Kibotos Kalesi’nin bu coğrafya içerisinde olmasıdır. Arkeolojik sualtı yüzey araştırmalarımız esnasında Dilburnu’nda D/G İstasyon Komutanlığı sınırı içerisinde geç Roma devrine tarihlendirebileceğimiz ve 20. yüzyılın ortalarına kadar kullanılmış olan bir adet iskele, bu iskelenin batısında Osmanlı Dönemi deniz fenerinin kıyı şeridinde muhtemelen geç Roma erken Bizans dönemine tarihlendirilebilecek bir deniz feneri, Hersek Lagünü’nün giriş kısmında üç farklı döneme işaret eden Lagün Seddi izleri, Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı kıyı şeridinde Limnae/Civetot yerleşimlerine ait olduğunu düşündüğümüz yapı kompleksi ve lagünün ön bölümünde Osmanlı devrinden kalma gemi batığı tespit edilmiştir" dedi.

Altınova’daki 17 kilometrelik kıyı şeridinin büyük bir bölümü modern yapılaşmanın kurbanı olması sebebiyle yalnızca yaklaşık 8 kilometrelik bir alan boyunca araştırmalar gerçekleştirildiğini belirten Gündüz, "8 kilometrelik bir kıyı şeridinde tespit ettiğimiz arkeolojik sualtı kültür varlıkları bize bölgenin tarihî önemi bir kez daha ispatlanmıştır. Ayrıca sualtında keşfedilen kalıntılar ileriki yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde dalış turizmine açılabilir ve bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olabilir” diye konuştu.

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