Çocuklar tiyatro oyunuyla hem öğrendi hem eğlendi

Yalova Belediyesi tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen tiyatro etkinlikleri devam ediyor.

Sabahattin Engin-Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda sergilenen oyun 12.00-14.00 ve 16.00 saatlerinde 3 seans olarak çocuk izleyicilerle buluştu. Sahnelenen çocuk oyununda yer alan müziklerle dans eden minik izleyiciler neşeli dakikalar yaşayarak gönüllerince eğlendi. Zaman zaman sahnelenen oyunda görev alan çocuklar oyun sonrasında oyuncularla fotoğraf çekildi.