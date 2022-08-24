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Çocuklar, hem yarıştı hem de eğlendi
Yalova Altınova Belediyesi’nin ilçedeki çocuklara yönelik etkinlik programları devam ediyor.
YALOVA 24.08.2022, 13:46
Yalova Altınova Belediyesi’nin ilçedeki çocuklara yönelik etkinlik programları devam ediyor.
Altınova Belediyesi, Hersek Sahiline kurduğu ‘Survivor Parkurunda’ hem kıyasıya yarışan çocuklar, hem de gönüllerince eğlendi. Sahile kurulan Survivor Parkurunda engellerden geçen çocuklar, zihin ve kas gelişimlerine katkı sağlayacak birçok hareketi yaparken, yarış heyecanını da doyasıya yaşadı.
Çocukların keyifli yarışmalarını Altınova belediye Başkanı Dr. Metin Oral da ailelerle birlikte yakından takip etti.
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|7
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|3
|6
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|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
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|6
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|3
|5
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|3
|5
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|3
|3
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|3
|2
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|1
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|0
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|2
|0
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|0
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|O
|P
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|2
|6
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|2
|4
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|2
|4
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|2
|4
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|2
|4
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|4
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|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
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|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
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