Çocuklar, hem yarıştı hem de eğlendi

Yalova Altınova Belediyesi’nin ilçedeki çocuklara yönelik etkinlik programları devam ediyor.

Altınova Belediyesi, Hersek Sahiline kurduğu ‘Survivor Parkurunda’ hem kıyasıya yarışan çocuklar, hem de gönüllerince eğlendi. Sahile kurulan Survivor Parkurunda engellerden geçen çocuklar, zihin ve kas gelişimlerine katkı sağlayacak birçok hareketi yaparken, yarış heyecanını da doyasıya yaşadı.

Çocukların keyifli yarışmalarını Altınova belediye Başkanı Dr. Metin Oral da ailelerle birlikte yakından takip etti.