Çocuk şenliği bu hafta Paşakent Mahallesi’nde yapılacak

Yalova Belediyesi’nin çocuklara yönelik olarak gerçekleştirdiği ‘Açık Hava Çocuk Şenlikleri’ bu haftadan itibaren mahallerde yapılacak.

Her Cumartesi günü Tigem 1. Kapıda yapılan ‘Açık Hava Çocuk Şenlikleri’ 6 Ağustos Cumartesi günü 16.00-20.00 saatleri arasında Paşakent Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. 17 Ağustos Caddesi’nde (ekmek fırını karşısı) yapılacak olan şenlik ücretsiz olacak. Transformens Robot, Oyun Parkurları, Dans Show, Yüz Boyama, Yarışmaların gerçekleştirilecek olan etkinlikte Yalova Belediyesi tarafından çocuklara ikramlarda verilecek.