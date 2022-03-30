Çobankale kazı çalışmalarını anlatılacak

Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından Zoom üzerinden düzenlenecek programda Altınova Çobankale Kazı Çalışmalarını anlatacak.

Çobankale Kazı Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından Zoom üzerinden düzenlenecek programda Altınova Belediyesi’nin sponsorluğunda yapılan Çobankale Kazı Çalışmalarını anlatacak.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk-İslam Sanatı Ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kazı Buluşmaları XXIII, 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 19.30’da Zoom üzerinden gerçekleşecek.

Moderatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş’ın yapacağı toplantıda; Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, Yalova Altınova Çobankale Kazı İlgili herkese açık olacak programa kayıt için tugba.diri@medeniyet.edu.tr adresine mail atılması gerekiyor. Kayır yaptıranlara, e-mail üzerinden Zoom linki ve şifresi gönderilecek. Daha önceki etkinliğe katılan kişilerin ayrıca kayıt için başvurmasına gerek olmadığı bildirildi.