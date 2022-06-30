Çınarcık’tan Kastamonu’ya destek ekibi

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası Çınarcık Belediyesi ekipleri bölgeye destek veriyor.

Çınarcık Belediyesi ekipleri Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye yardıma koştu. Yalova AFAD Yerel Destek ekiplerinin en büyük destekçisi olan Çınarcık Belediyesi Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Çınarcık Belediyesi ekipleri, aşırı yağıştan dolayı en büyük hasarın meydan geldiği Bozkurt ilçesinde esnaf ve vatandaşların yaralarını sarmasına yardımcı oluyorlar.

Ekipler, Bozkurt ilçesinde kurulan koordinasyon merkezinin yönlendirmesiyle ihtiyaç duyulan bölgelerde mağdur olan esnaf ve vatandaşların hasar gören dükkan ile evlerinin temizliklerini gerçekleştiriyorlar.

Kastamonu’da sel felaketi sonrası bölgedeki vatandaşların yanında olduklarını belirten Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, "Belediye olarak gönüllü personelimizle Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine yardıma koştuk. Ekiplerimiz aşırı yağıştan dolayı en büyük hasarın meydan geldiği Bozkurt ilçesinde esnaf ve vatandaşların yaralarını sarmasına yardımcı oluyorlar. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.