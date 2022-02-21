Çınarcık’ta Turgut Özal Parkı kıyı şeridi onarılıyor

Çınarcık Belediyesi ekipleri fırtına sebebiyle zarar gören Turgut Özal parkının kıyı şeridinde onarım çalışmasına başladı.

Kıyı şeridinde yer alan seyir terasının bulunduğu alanda dalgaların vermiş olduğu hasarla ilgili belediye ekipleri çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler ilk olarak taşlar ile sahil kısmında güçlendirme çalışması yapıyor. Çalışmayla seyir terası eski haline getirilecek.