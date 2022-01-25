Çınarcık’ta sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Servisi ekipleri, karlı havalarda sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Servisi ekipleri gün ilçede kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için beslenme noktalarına yem ve mama takviyesi yapıyor. Ekipler, karlık alanlarda ve ilçenin çeşitli noktalarına yem ve mama desteği vererek sokak hayvanlarının aç kalmasını önlüyorlar. Sokak hayvanlarının beslenebilmesi maksadıyla Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Servisi ekipleri sokak sokak gezerek hayvanlara mama dağıtımı yapmaya devam ediyor.