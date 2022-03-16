Çınarcık’ta şehit aileleri ziyaret edildi

Çınarcık Kaymakamı Abdurrahman İnan ve Belediye Başkanı Numan Soyer, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

İnan ve Soyer’e kamu kurum müdürleri de eşlik ederken ilk Çınarcık Şehitliği ziyaret edildi. Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından beldedeki şehit aileleri ziyaret edilerek çiçek takdim edildi.