banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nu ağırladı
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nu ağırladı
Benzin ve motorine bu gece büyük zam gelecek!
Benzin ve motorine bu gece büyük zam gelecek!
Merkez Bankası kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Çınarcık’ta geri dönüşüm sergisi açıldı

Çınarcık Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı çeşitli ürünler düzenlenen sergide görücüye çıktı.

YALOVA 26.05.2022, 19:10
Çınarcık’ta geri dönüşüm sergisi açıldı

Çınarcık Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı çeşitli ürünler düzenlenen sergide görücüye çıktı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleşen serginin açılışına Belediye Başkan Vekili Nizamettin Balkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Savaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Günay, MHP İlçe Başkanı Mert Yılmaz, Çınarcık Kent Konseyi Başkanı Tuncay Okatan katıldı.

Halk Eğitim Müdürü Adem Gümüş sergiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, kursiyerleri çalışmalarından dolayı kutladı.

Etkinlikte halk oyunu gösterileri de yapıldı.

Yorumlar (0)
24°
açık