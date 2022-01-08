Çınarcık’ta fiyat artışı sonrası fırınlarda denetim

Çınarcık Belediyesi ekipleri, ekmek fiyatlarındaki artış sonrasında ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki fırınlarda temizlikten gramaja, imalat araç-gereçlerinden satış ve sunuma varıncaya kadar kapsamlı bir denetim yaptı. Ekipler üretim alanlarında hamur kazanlarını, tezgahları, hamur bezlerini, depoları, hamurların saklanma koşullarını denetledi.

İşletmelerin ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyuyp uymadığını inceledi. Çalışmada tartı aletleri de test edildi.