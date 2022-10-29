Çınarcık’ta fener alayı yürüyüşü yapıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü Çınarcık’ta coşkuyla kutlandı. Binlerce kişinin katıldığı fener alayı yürüyüşü belediye önünden başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerler taşıyan vatandaşlar, köyiçi, Coşkun ve Vali Akı caddeleri güzergahından Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Burada da marşlar söyleyen Çınarcıklılar Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutlandı.