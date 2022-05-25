Çınarcık’ta bilim fuarı düzenlendi

Çınarcık Füruzan Kınal Ortaokulu tarafından düzenlenen Bilim Fuarı’nda geleceğin buluşçuları çalışmalarını sergiledi.

Proje Koordinatörlüğünü Tuğba Rümeysa Ersoy’un yürüttüğü Bilim Fuarında 20 farklı çalışma sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, çalışmalarında emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Okul Müdürü Osman Kayar ise birbirinden güzel projeler için çaba gösteren öğrencilere teşekkür etti. Fuarının açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Uğur İnan, siyasi parti temsilcileri ve İl Genel Meclisi üyeleri de katıldı.