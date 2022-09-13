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Çınarcık’ta Aile Sağlık Merkezi açıldı
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Aile Sağlık Merkezi düzenlenen törenle açıldı.
YALOVA 13.09.2022, 18:27
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Aile Sağlık Merkezi düzenlenen törenle açıldı.
Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi Kırçiçeği Sokak’ta hizmete gören Aile Sağlık Merkezi’nin açılış kurdelesini Vali Muammer Erol, Kaymakam Cemil Aksak, Belediyesi Başkanı Numan Soyer, İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Eray, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhsin Abbasioğlu birlikte kesti. Ardından protokol üyeleri ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firması tarafından yapımı tamamlanarak teslim edilen Aile Sağlık Merkezi’ni gezdi.
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