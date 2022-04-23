Çınarcık’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Çınarcık Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törenlerde ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920 tarihinin cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adım olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Hüdaverdi Aydın İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler yapıldı.

Halk oyunları gösterisi sırasında sahneye çıkan Müdür Karabacak, “zeybek” oyunu performansıyla beğeni topladı.

Törene Kaymakam Cemil Aksak, Belediye Başkanı Numan Soyer, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.