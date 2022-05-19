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Çınarcıklı kursiyerlerden resim sergisi
Çınarcık İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan resim sergisinde usta öğretici ve kursiyerlerin çalışmaları görücüye çıktı.
YALOVA 19.05.2022, 09:56
Çınarcık İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan resim sergisinde usta öğretici ve kursiyerlerin çalışmaları görücüye çıktı.
Yalova Kent Müzesinde açılan “Fırçaların İzi 3” adlı resim sergisinin açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak katıldı.
Sergi ile ilgili usta öğretici Özlem Coşgun katılımcıları bilgi verdi.