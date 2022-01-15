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Çınarcık Belediyesi okul bahçesine bocce sahası yaptı
Çınarcık Belediyesi, Çınarcık Ortaokulu bahçesine bocce sahası yaptı.
YALOVA 15.01.2022, 09:42
Çınarcık Belediyesi, Çınarcık Ortaokulu bahçesine bocce sahası yaptı.
Belediye Başkanı Numan Soyer, okula yaptığı ziyarette öğrencilerin bocce sahası talebini geri çevirmedi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bocce sahası yapım çalışmalarına başladı. Sahayı kısa sürede tamamlayan ekipler, öğrencileri okullar arası müsabakalara hazırlanabilecekleri bir alana kavuşturdu.
Çınarcık Ortaokulu öğrencileri Başkan Soyer’e teşekkür etti.