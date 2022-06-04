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Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, babasını son yolculuğuna uğurladı

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer’in babası Hacı Rahmi Soyer hayatını kaybetti.

YALOVA 04.06.2022, 15:27
Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, babasını son yolculuğuna uğurladı

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer’in babası Hacı Rahmi Soyer hayatını kaybetti.

Başkan Soyer ve Muharrem Soyer’in babaları Hacı Rahmi Soyer’in vefat etti. Soyer’in cenaze namazı Çınarcık Merkez Camiinde öğle namazına müteakip kılındı. Cenazede Soyer ailesi taziyeleri kabul etti. Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Hacı Rahmi Soyer’in naaşı İlçe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye Vali Muammer Erol, Kaymakam Cemil Aksak, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ilçe, belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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