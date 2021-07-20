Çınarcık bayramda nüfusunun 30 katını ağırlıyor

Marmara Bölgesi’nin önemli tatil merkezilerinde olan Yalova’nın Çınarcık ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince nüfusunun 30 katını ağırlayacak.

Denizi ve doğal güzellikleriyle tatilcilerin ilgi odağı olan Çınarcık ilçesi bayramda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, bayram tatili boyunca Çınarcık’ta günübirlikçiler de dahil olmak üzere 1 milyon kişiyi ağırlayacaklarını söyledi. Soyer, Marmara Denizi’nde etkili olan müsilaj sorununun Çınarcık kıyılarında kalmadığını ve tatilcilerin rahatlıkla denize girebileceğini ifade etti.

Misafirleri ilçede en iyi şekilde ağırlamak için tüm hazırlıklar yaptıklarını söyleyen Soyer, şunları kaydetti:

“Sahillerimiz plajlarımız dolu. Onunla ilgili de bir sıkıntımız yok çok şükür. İnsanlar zaten Çınarcık’ı tercih ediyorlar. Pandemide yasakların vermiş olduğu evde kalma stresiyle birlikte insanlarımız serbest kaldı, kendilerini dışarı attı. Çınarcık’a olsun, tüm turizm beldelerine olsun. Deniz turizminde de hareket var ama müsilajdan dolayı biraz etkilenmişti. Şu an hamdolsun o artık kalktı, böyle bir sıkıntımız yok.”

Çınarcık’ta turistlerin Teşvikiye Kent Ormanı, Hasanbaba Mesire alanı, Esenköy Karlık Yaylası, Erikli Yaylası ve Delmece Yaylasını da tercih ettiğini söyleyen Soyer, ilçede son dönemlerde doğa turizminin yükselişte olduğunu belirten Soyer, “Çok güzel doğal güzelliklerimiz var ormanlarımızda. Zaten Çınarcık’ta yerli turizm var. Genelde Çınarcık’ta ki turistlerimizin, yani yazlıkçı misafirlerimizin çoğunun kendi evleri var burada. Öyle bir yoğunluk oluşuyor” dedi.

Çınarcık’a bayram süresince dolup taşacağını sözlerine ekleyen Soyer, 35 bin nüfuslu ilçenin nüfusunun 30 katını ağırlayacağını dile getirerek, “İnşallah bayram sürecinde de tam olarak dolacak. Günü birlik gelen giden insanlarla birlikte toplamda 1 milyon kişiyi Çınarcık Bayram sürecinde ağırlar diye tahmin ediyoruz çünkü özellikle bayram tatili dolay ısıyla işte Teşvikiye plajları olsun, Çınarcık plajlarına olsun yoğun bir ilgi var. Ormanlarımıza yoğun bir ilgi var. 1 milyon kişiyi en ağırlarınız diye düşünüyoruz” diye konuştu.