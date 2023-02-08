Çiftlikköy’den ilk yardım tırı yola çıktı

Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında Çiftlikköylülerin destekleriyle toplanan acil ihtiyaçların yer aldığı 1 tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı.

Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin ve Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın da katılımıyla Çiftlikköy Yardım Merkezi’nden uğurlandı. Çiftlikköy’de depremlerden zarar gören vatandaşlarımız için başlatılan yardım kampanyası ise devam ediyor.

“İkinci tırı da en kısa zamanda göndereceğiz”

İkinci yardım tırının da en kısa zamanda deprem bölgesine gönderilmesi için hazırlıkların son hızla devam ettiğini dile getiren Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Hemşerilerimizden özellikle sıfır ürünleri bizlere ulaştırmalarını rica ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi çok büyük ölçekte bir felaket söz konusu. Çiftlikköy Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için canla başla çaba gösteriyoruz. İlk gün Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden bir ekibimiz Hatay bölgesine intikal etti ve orada canlar kurtarmaya, afetzedelere yardımcı olmaya devam ediyorlar. İkinci ekibimiz de dün itibariyle deprem bölgesine doğru yola çıktı. Ancak oradaki herkesin bizlerden gelecek yardıma ihtiyacı var. Çiftlikköylülere yaptığımız çağrı da kısa zamanda yanıt buldu. İlk yardım tırımızı bölgeye gönderdik, ikincisi için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Destek veren tüm halkımıza, Türk milletine teşekkür ediyorum. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk Milleti olarak bu zor günleri birbirimizle dayanışma içinde olarak inşallah aşacağız” diye konuştu.

Bağışlar Çiftlikköy Yardım Merkezi’nde toplanıyor

Çiftlikköy’de deprem bölgesine gönderilmek üzere vatandaşlardan gelen yardımlar, Çiftlikköy Belediyesi Eski Düğün Salonu’nda oluşturulan Çiftlikköy Yardım Merkezi’nde toplanıyor. Gelen malzemeler, belediye çalışanları ve gönüllüler tarafından listeleniyor ve kolileme işlemleri yapılıyor. Başkan Silpagar, Çiftlikköy’den Hatay’a doğru yola çıkan yardım tırında 93 kalem olmak üzere toplam 20645 adet yardım malzemesinin yer aldığını ifade etti. AFAD ihtiyaç listesinde bulunan ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi malzemelerin toplandığı yardım kampanyasının devam ettiğini dile getiren Başkan Silpagar, ikinci tırın da en kısa zamanda yola çıkması için çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.