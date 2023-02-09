Çiftlikköy’den 2. yardım tırı Hatay’a uğurlandı

Çiftlikköy’den 2. yardım tırı da Hatay’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola koyuldu. İlçe halkının büyük destek verdiği Çiftlikköy Kaymakamlığı ve Çiftlikköy Belediyesi uhdesindeki yardım kampanyasında bir günlük yoğun çalışmanın ardından doldurulan bir tır ve bir kamyonet dolusu yardım malzemesi, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin ve Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar tarafından yolcu edildi. Başkan Silpagar, kısa zamanda Çiftlikköy Yardım Merkezi’ne ulaştırılan yardım malzemelerinin ekipler tarafından listelenip kolilenerek araçlara yüklendiğini dile getirerek, gönderilen malzemeler hakkında bilgi verdi.

25 bin 856 adet yardım malzemesi gönderildi

Başkan Silpagar, açıklamasında “Toplam 92 kalemde olmak üzere afet bölgesine gönderilen 25 bin 856 adet yardım malzemesinin 23 bin 835 adedi tır ile, 2021 adedi de diğer araçla Hatay bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yardım kampanyamız devam ediyor, bölgeden istenen acil yardım malzemelerinin listesini sosyal medyamızda ve billboardlarımızda duyurusunu yaptık. Elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese müteşekkiriz” diye konuştu.

Belediyenin gönüllü ekibi yola çıktı

Önceki gün akşam saatlerinde Çiftlikköy Belediyesi personellerinden oluşan 28 kişilik gönüllü ekibi de Hatay bölgesine doğru yola çıktı. Çeşitli birimlerdeki aralarında kepçe operatörleri, kaynak ustaları, Arapça bilen tercüman, elektrik teknikeri ve işçilerin bulunduğu belediye gönüllülerini bölgeye Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar uğurladı.